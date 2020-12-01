الاعلام الامني تعلن قتل 'المجموعة الارهابية' التي استهدفت مواطنين بصلاح الدين

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن قتل "المجموعة الارهابية" التي استهدفت مواطنين في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال متابعة استخبارية دقيقة من خلية الصقور في وكالة استخبارات الداخلية تم تحديد المجموعة الارهابية التي ارتكبت الاعمال الارهابية ضد المواطنين بين قرية الزوية والمسحك ضمن قاطع عمليات صلاح الدين في سفح سلسلة جبال مكحول قرب قرية المسحك".

وأضافت أنه "وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولي مساء امس الثلاثاء اربع ضربات جوية بطائرات اف ١٥ اسفرت عن قتل كامل المجموعة الارهابية المتكونه من خمسة ارهابيين".