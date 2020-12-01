البصرة تحتضن لقاءً ودياً بين العراق والكويت مطلع 2021

رياضة 2020-12-01 | 21:16 682 مشاهدة اعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي بكرة القدم، عن تأمين مباراة ودية بين المنتخب الوطني ونظيره الكويتي على ملعب البصرة الدولي. وقال الناطق باسم التطبيعية هشام محمد في حديث للسومرية نيوز ان "التطبيعية اتفقت مع الاتحاد الكويتي على تأمين مباراة دولية ودية بين المنتخبين". واوضح ان "المباراة ستقام في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل على ملعب جذع النخلة في البصرة"، مشيراً الى ان "المباراة ستقام بعد البطولة الرباعية في الامارات". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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