ريال مدريد يواصل ترنحه ويخسر مجدداً امام شاختار في دوري الابطال

انتهى شوط المباراة الأول سلبيًا دون أهداف، حيث حرم القائم، النجم الإسباني، ماركو أسينسيو مبكرًا في الدقيقة الرابعة من فرصة الهدف الأول.

وفي الدقيقة 29، حرم أناتولي تروبين، حارس مرمى أصحاب الأرض، أسينسيو من إحراز هدف ثانٍ.



وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن دينتينهو من إحراز الهدف الأول لـ شاختار في الدقيقة 57.

وبالدقيقة 82، سجّل لاعب الكيان الصهيوني، مانور سولومون، هدف شاختار الثاني في مرمى الحارس كورتوا.

الهزيمة أوقفت رصيد ريال مدريد عند 7 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثالث في سلم ترتيب المجموعة الثانية، قبل مباراة من نهاية دور المجموعات، فيما أصبح رصيد شاختار 7 نقاط، واحتل وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن الملكي.

