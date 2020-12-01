تزامناً مع الإغلاق.. ارتفاع 'مرعب' لوفيات كورونا في تركيا

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن الوفيات اليومية بسبب كورونا سجلت ارتفاعا قياسيا لليوم التاسع على التوالي، بعدد 190 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استعداد الأتراك لإجراءات عزل جديدة للحد من تفشي الوباء.وسجل عدد الإصابات الجديدة، بما فيها الإصابات دون أعراض، رقما قياسيا أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إذ بلغ 30110، وفقا لرويترز.

وارتفعت حصيلة الوفيات بسبب المرض إلى 13936، لكن البيانات التاريخية عن إجمالي الحالات غير متوفرة، حيث أن تركيا كانت تسجل الحالات التي تظهر عليها أعراض فقط على مدى أربعة أشهر. وبدأت في تسجيل جميع الحالات منذ الأربعاء الماضي.