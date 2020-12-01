قرارات انضباطية جديدة تخص لاعبين ومدربين من دوري الصالات والدرجة الأولى

قررتْ لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اليوم الثلاثاء (1/12/2020)، إصدارَ جملة من العقوبات بحق لاعبَيْن ومدربَيْن من دوري كرة الصالات ودوري الدرجة الأولى، بعد النظر في تقرير مشرفي المباريات.

ووفقاً لما ورد في تقرير مشرف مباراة (القوة الجوية وبلدية الناصرية) التي جرت على قاعة (الشباب) ضمن مباريات الجولة الثالثة للمرحلة الأولى لدوري كرة الصالات، تقررَ معاقبة مدرب بلدية الناصرية (محمد حسين) بالإيقاف عن مرافقة فريقه لمباراتيْن مع تنفيذ العقوبة الإدارية الصادرة من لجنة الانضباط بالتعاقب مع العقوبة الفنية لحكم المباراة (الطرد)، وذلك استنادًا لأحكام المادة (53/ 2) من لائحة الاتحاد العراقي لكرة القدم داخل الصالات.



وكذلك معاقبة مدير فريق بلدية الناصرية (أنمار خلف) بالإيقاف لمباراتيْن، وتنفيذ العقوبة الإدارية الصادرة من لجنة الانضباط بالتعاقب مع العقوبة الفنية لحكم المباراة (الطرد)، وذلك استنادًا لأحكام المادة (53/2) من لائحة الاتحاد العراقي لكرة القدم داخل الصالات .

وقررتْ لجنة الانضباط، بعد الاطلاع على تقرير مشرف مباراة (الظفر والاسكان) التي جرت على ملعب (التحدي) ضمن مباريات دوري الدرجة الاولى، معاقبة اللاعب (محمد سعد) من فريق الظفر الذي يحمل الرقم (19) بالإيقاف لأربع مباريات، وتنفيذ العقوبة الإدارية الصادرة من لجنة الانضباط بالتعاقب مع العقوبة الفنية لحكم المباراة (الطرد)، وذلك استنادًا لأحكام المادة (51/ 1) من لائحة الانضباط.



وأيضا معاقبة اللاعب (علي كريم) من فريق الاسكان والذي يحمل الرقم (9) بالإيقاف لمباراة واحدة، وتنفيذ العقوبة الإدارية الصادرة من لجنة الانضباط بالتعاقب مع العقوبة الفنية لحكم المباراة (الطرد)، وذلك استنادًا لأحكام المادة (51/1) من لائحة الانضباط، على أن تكون جميع القرارات الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء قابلة للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة 7 أيام من تاريخ التبليغ.