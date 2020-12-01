افاد مصدر امني، الثلاثاء، باصابة مدني بـ"دكة عشائرية" شرقي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مدنياً اصيب بسبب (دكة عشائرية) بالاسلحة الخفيفة على محل لبيع الموبايلات ضمن منطقة المشتل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

كانت هذه تفاصيل خبر اصابة مدني بـ'دكة عشائرية' شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.