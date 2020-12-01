الكاظمي يُهاتف العبد الله ويُهنئه بجائزة 'DIAFA'

قدّم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تهنئة إلى الفنان العراقي مصطفى العبد الله، بمناسبة تكريمه في مهرجان ضيافة "DIAFA" بدورته الرابعة في دبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الكاظمي اليوم الثلاثاء، بالفنان مصطفى العبد الله، وأكد خلاله دعم حكومته للفن العراقي والفنانين، في سبيل تحقيق قفزة نوعية في المسار الفني.

وكرّم مهرجان ضيافة "DIAFA" بدورته الرابعة في دبي، الفنان العراقي مصطفى العبد الله، بجائزة تُمنح للشخصيات المبدعة والمميزة، وذلك بحضور نخبة من النجوم العالميين والعرب.

وشمل التكريم الذي قدمه المهرجان كذلك، عدداً من الفنانين هم: أحلام، محمد رمضان، ديانا حداد، يارا، جيمس من فرنسا، رضوان من المغرب، وغيرهم.