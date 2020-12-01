الكاظمي يدعو الوزراء لحشد جميع الامكانيات لخدمة اهالي ذي قار

دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الوزراء الى حشد جميع الامكانات لخدمة اهالي محافظة ذي قار.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة اليوم لمجلس الوزراء : "على الوزراء حشد جميع الإمكانات المتاحة والعمل بكافة الجهود، لخدمة أهالي ذي قار". وطلب الكاظمي من الوزراء "تلبية المطالب المشروعة لاهالي المحافظة في الجانب الصحي والخدمي والزراعي والصناعي، والإعمار والبلديات والقطاعات الاخرى".



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