العراق يدعو لتخفيف حدة التوترات في المنطقة ومواصلة الحرب على الإرهاب

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، إلى خفيف حدة التوترات في المنطقة ومواصلة الحرب على الإرهاب، فيما أكد ضرورة أن يكون العراق مرتكزاً لذلك.
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، وضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي".
وأكد صالح، وفقا للبيان، "أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية والعسكرية والصحية، والعمل معا في مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، ومواجهة تداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية".
ولفت الى ان "أمن واستقرار المنطقة يعتبر أولوية"، مشيرا الى "ضرورة العمل على تخفيف حدة التوترات، ومواصلة الحرب على الإرهاب وصولا الى الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وان يكون العراق مرتكزاً لذلك، وفسح المجال امام تعزيز فرص التعاون في مجالات التنمية والاقتصاد".
وبحسب البيان فقد "ثمّن الوزيران البريطانيان طروحات رئيس الجمهورية، واهمية العمل من أجل تخفيف التوترات في المنطقة، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أكدا التزام بلادهما في دعم امن واستقرار والعراق، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".
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