دولة عربية تمدد الحجر الصحي أسبوعين إضافيين

ويمتد الحجر الصحي في المدن الـ34 من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا.

كما قررت الحكومة فتح المساجد التي تتعدى قدرة استيعابها 500 مصل، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداء من 6 كانون الأول.



وتشير آخر الإحصائيات إلى تسجيل 82221 إصابة و2410 وفيات بالفيروس في عموم البلاد، بحسب "روسيا اليوم".