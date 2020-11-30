العراق يرسل رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن إجراء الانتخابات

اعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين، عن ارسال العراق رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن إجراء الانتخابات. وقال حسين بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "العراق أرسل رسالة إلى منظمة الأمم المتحدة لتقديم الدعم لإجراء الانتخابات". وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد، قبل ايام، التزام الحكومة بموعد الانتخابات المقرر في السادس من شهر حزيران 2021.

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