العراق يصدر 130 ألف طن من التمور خلال شهرين

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن هذه الأرقام تمثل "زيادة كبيرة مقارنة مع المصدر من التمور خلال الموسم 2019 والذي بلغ (61000) طن والموسم 2018 والذي بلغ المصدر فيه من التمور (79322) طناً".وأضافت، أن "هذه الزيادة الكبيرة جاءت بعد توجيهات وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور وفتح قنوات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني فضلا عن الخطط والبرامج الموضوعة من قبل الكادر المتقدم في الوزارة والمختصين في المجال الزراعي بغية النهوض بمستوى الإنتاج والتسويق وتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة لأصحاب البساتين".

وأكدت الوزارة أنه "نتيجة لابتعاد دائرة وقاية المزروعات عن الروتين ووضعها لآلية سريعة جدا في الإجراءات الخاصة لمنح شهادة السلامة من الآفات في عملية تصدير التمور ومصنعاته إلى العديد من الدول".



وتابعت، أن "عملية تصدير التمور مستمرة من خلال استلام طلبات التصدير ومنح شهادة السلامة من الآفات حتى نهاية الموسم ليكون هذا الموسم قياسياً من حيث تسهيل الإجراءات في اختصار الوقت من حيث استلام طلبات التصدير ووصول فرق التبخير لمواقع التمور المصدرة التي نتأمل أن تكون أكبر كميات تصدر مقارنة مع المواسم التي مضت".