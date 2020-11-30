انتحار امرأة باطلاق النار على نفسها داخل منزلها غربي بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن امرأة انتحرت باطلاق النار على نفسها داخل منزلها غربي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "امرأة تولد ١٩٩٠ اقدمت اليوم، على الانتحار بواسطة اطلاق النار على نفسها من مسدس زوجها داخل دارها ضمن منطقة حي الجهاد غربي بغداد".
واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".
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