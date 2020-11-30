الكاظمي يشدد على اهمية اقرار البرلمان قانون تمويل الانتخابات

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، فيما اكد أهمية أن توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زار، اليوم الإثنين، مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مبينا ان "الكاظمي اطلع على مجريات الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية، لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، في السادس من حزيران القادم".

واضاف ان "الكاظمي تابع مجريات جهود المفوضية في السعي لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية، ووجه الأجهزة الحكومية المعنية بتذليل هذه العقبات قدر تعلّق الأمر بها".

وشدد الكاظمي بحسب البيان "على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها".

وأكد الكاظمي "أهمية أن توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون، ولتأمين نجاحها وللحفاظ على نزاهتها، ولأجل أن تكون العملية الانتخابية القادمة معبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي واختياراته الحرّة".