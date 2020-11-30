3 ملايين يورو لدعم الانتخابات العراقية

رحبت الأمم المتحدة في العراق، الاثنين، بالمساهمة البالغة ثلاثة ملايين يورو والتي قدمتها هولندا لمشروع تقوده الأمم المتحدة لتقديم الدعم والمساعدة في بناء قدرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وقالت البعثة في بيان تابعته الخليج 365، ان "التمويل الهولندي سيسهم كذلك في دعم عملية نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة في الوقت الذي تجري مفوضية الانتخابات التحضيرات اللازمة لتنظيم الانتخابات العامة في حزيران 2021".
وقال السفير الهولندي لدى العراق ميشيل رينتينار، ان "هولندا سعيدة بمواصلة دعمها للعراق وبالأخص العملية الانتخابية. إن الانتخابات الحرة والنـزيهة ذات أهمية بالغـة لمواصلة تعزيز صوت الشعب العراقي".
ونيابةً عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقا مع هولندا لتنظيم تمويل المشروع وإدارته.
وتتقدم الأمم المتحدة بالشكر الجزيل لهولندا للمساهمة التي تقدمت بها والتي عززت دعم عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في العراق.
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