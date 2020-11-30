صالح يؤكد للخنجر ضرورة معالجة تداعيات وباء كورونا

وقال مكتب صالح في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر".

واضاف انه "تم خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز الامن والاستقرار، وتوفير مستلزمات إنجاح الانتخابات المقبلة، وتهيئة الأجواء المناسبة للعملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة الازمة الاقتصادية في البلد، ومعالجة تداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية، وضمان سلامة المواطنين".