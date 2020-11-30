اربعة ملفات خلال اتصال لوفين بالكاظمي

اعلنت مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، ان الاخير بحث اربعة ملفات مع نظيره السويدي ستيفان لوفين.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين".
واضاف انه "جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الوضع الإقليمي، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي، كذلك جرى بحث التعاون في مجال الاستثمار وتشجيع الشركات السويدية للعمل في العراق".
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