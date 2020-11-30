بالصور.. 'DIAFA' يُكرّم فناناً عراقياً بجائزة إبداعية

كرّم مهرجان ضيافة "DIAFA" بدورته الرابعة في دبي، الفنان العراقي مصطفى العبد الله، بجائزة تُمنح للشخصيات المبدعة والمميزة، وذلك بحضور نخبة من النجوم العالميين والعرب. وشمل التكريم الذي قدمه المهرجان كذلك، عدداً من الفنانين هم: أحلام، محمد رمضان، ديانا حداد، يارا، جيمس من فرنسا، رضوان من المغرب، وغيرهم.

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