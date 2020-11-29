'داعش' يتبنى استهداف مصفى 'الصينية'

أعلن تنظيم "داعش"، الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مصفى "الصينية" في صلاح الدين.

وقال التنظيم إن "صاروخين من نوع كاتيوشا استخدما في الهجوم". وافاد مصدر امني، الاحد، بسقوط صاروخ داخل مصفى الصينية في بيجي بمحافظة صلاح الدين.

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