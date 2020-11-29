الدفاع المدني يخمد حريق مصفى 'الصينية'

افاد مصدر امني، الاحد، باخماد الحريق الذي اندلع في مصفى "الصينية" بمحافظة صلاح الدين. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تخمد حادث حريق الصينية دون اصابات وحاليا تجري عمليات تبريد". وافاد مصدر امني، الاحد، بسقوط صاروخ داخل مصفى الصينية في بيجي بمحافظة صلاح الدين.

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