بالصور.. مصفى 'الصينية' بعد استهدافه بصاروخ

تنشر الخليج 365، صوراً لمصفى "الصينية" في صلاح الدين بعد استهدافه بصاروخ. وافاد مصدر امني، الاحد، بسقوط صاروخ داخل مصفى الصينية في بيجي بمحافظة صلاح الدين.

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