تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تتضمن تعيين كاظم العيساوي مسؤولاً عن العلاقات العامة والخاصة. وأدناه نص الوثيقة:

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. الصدر يعين العيساوي مسؤولاً عن العلاقات العامة والخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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