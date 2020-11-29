كافاني يقود مانشستر يونايتد لقلب الطاولة على ساوثهامتون

2020-11-29 | 17:19
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حول فريق مانشستر يونايتد، تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز بنتيجة 3-2، على ساوثهامبتون، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانت ماري"، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز.
وفي الدقيقة 33، عاد صانع الهدف الأول، وارد براوس ليُهز شباك الحارس الإسباني دي خيا مُسجلًا الهدف الثاني لـ ساوثهامبتون.
ونجح البرتغالي برونو فرنانديز في تقليص الفارق بالدقيقة 60 بأسيست من كافاني مُسجّلا الهدف الأول، وفي الدقيقة 74، جاء الدور على كافاني ليُسجل هدف التعادل، بأسيست من برونو.
وعندما ظن الجميع أنّ المباراة ستنتهي بالتعادل الإيجابي، آبى كافاني أنّ يخرج فريقه من المباراة بنقطة واحدة، وسجّل هدف الفوز في الدقيقة 90+2 بأسيست من الإنجليزي ماركوس راشفورد.
هذا الانتصار رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 16، ليقفز من الثالث عشر، للمركز السابع، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 17 نقطة بالمركز الخامس.
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