كافاني يقود مانشستر يونايتد لقلب الطاولة على ساوثهامتون

انتهى شوط المُباراة الأول، بتقدم أصحاب الأرض، بهدفين نظيفين، الأول سجّله يان بيدرناريك في الدقيقة 23 بأسيست من جميس وارد براوس.

وفي الدقيقة 33، عاد صانع الهدف الأول، وارد براوس ليُهز شباك الحارس الإسباني دي خيا مُسجلًا الهدف الثاني لـ ساوثهامبتون.



ونجح البرتغالي برونو فرنانديز في تقليص الفارق بالدقيقة 60 بأسيست من كافاني مُسجّلا الهدف الأول، وفي الدقيقة 74، جاء الدور على كافاني ليُسجل هدف التعادل، بأسيست من برونو.

وعندما ظن الجميع أنّ المباراة ستنتهي بالتعادل الإيجابي، آبى كافاني أنّ يخرج فريقه من المباراة بنقطة واحدة، وسجّل هدف الفوز في الدقيقة 90+2 بأسيست من الإنجليزي ماركوس راشفورد.

هذا الانتصار رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 16، ليقفز من الثالث عشر، للمركز السابع، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 17 نقطة بالمركز الخامس.