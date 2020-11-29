سقوط صاروخ داخل مصفى 'الصينية' في بيجي

افاد مصدر امني، الاحد، بسقوط صاروخ داخل مصفى الصينية في بيجي بمحافظة صلاح الدين. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع ضمن مقتربات مصفى الصينية"، موضحاً أن "سبب الحريق سقوط صاروخ داخل مصفى الصينية ادى الى خرق باحد الانابيب النفطية وحرقه". وأضاف المصدر أن "الوضع مسيطر عليه وتم غلق الصمامات والان جاوي محاولة اطفائه".

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