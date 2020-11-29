بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم اليوم الأحد أكثر من 62.5 مليون مصاب.
ووفقا لموقع ورلد ميتر المتخصص في رصد إحصائيات كورونا، فقد وصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حول العالم إلى 62 مليونا و573 ألفا و187 إصابة عند الساعة 07:30 بتوقيت مكة المكرمة (04:30 بتوقيت غرينتش).
وبلغ عدد المتعافين في العالم 43 مليونا و193 ألفا و984، في حين بلغت حصيلة الوفيات مليونا و458 ألفا و305.
وبلغ عدد المتعافين في العالم 43 مليونا و193 ألفا و984، في حين بلغت حصيلة الوفيات مليونا و458 ألفا و305.
وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم، حيث تتسارع وتيرة الإصابات لتبلغ -بحسب آخر الأرقام- 13 مليونا و610 آلاف و357 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 272 ألفا و254.
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