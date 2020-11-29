نادي أمانة بغداد يكرم حامي عرينه بدرع الإبداع

2020-11-29 | 16:56
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كرمت الهيئة الادارية لنادي امانة بغداد، حارس فريق كرة القدم سرهنك محسن، بدرع الابداع.
وأشارَ المسعودي، خلال التكريم، إلى أن "الحارس قدم مستوى استثنائياً هذا الموسم، وكان على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه".
من جانبهِ، أعرب، سرهنك محسن، عن سعادته بتقدير وتكريم إدارة نادي امانة بغداد، وحرصها على الدعم المتواصل لجميع اللاعبين. مشيرا إلى ان "المستوى الذي ظهر عليه كان بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها مدرب الحراس، هيثم خليل، في تدريب الحراس، وكانت لمساته واضحة على باقي زملائي الحراس، بما يعودُ بالنفع على الفريق بشكلٍ كامل".
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