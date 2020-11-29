اخبار العالم / اخبار العراق

نادي أمانة بغداد يكرم حامي عرينه بدرع الإبداع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-11-29 | 16:56

نادي أمانة بغداد يكرم حامي عرينه بدرع الإبداع

126 مشاهدة

كرمت الهيئة الادارية لنادي امانة بغداد، حارس فريق كرة القدم سرهنك محسن، بدرع الابداع.
وذكر بيان للنادي ان "رئيس نادي امانة بغداد فلاح المسعودي، كرم نيابةً عن أعضاء الهيئة الادارية لنادي أمانة بغداد، بتكريم سرهنك محسن، حارس مرمى الفريق الأول، مساء اليوم الأحد، بدرع الإبداع، وذلك تقديراً لما قدمه سرهنك هذا الموسم مع الفريق الأول، وظهوره بمستوى مميز في مباراة النادي أمام نظيره القوة الجوية، والتي انتهت نتيجتها لصالح اسود العاصمة بهدف واحدٍ دون رد".

وأشارَ المسعودي، خلال التكريم، إلى أن "الحارس قدم مستوى استثنائياً هذا الموسم، وكان على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه".

من جانبهِ، أعرب، سرهنك محسن، عن سعادته بتقدير وتكريم إدارة نادي امانة بغداد، وحرصها على الدعم المتواصل لجميع اللاعبين. مشيرا إلى ان "المستوى الذي ظهر عليه كان بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها مدرب الحراس، هيثم خليل، في تدريب الحراس، وكانت لمساته واضحة على باقي زملائي الحراس، بما يعودُ بالنفع على الفريق بشكلٍ كامل".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر نادي أمانة بغداد يكرم حامي عرينه بدرع الإبداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"