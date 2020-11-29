بالفيديو.. أبواب الأولمبية توصد بوجه عبد الإله

2020-11-29 | 13:34
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فوجئ رئيس اللجنة الاولمبية المنتخب سرمد عبد الإله، بمنعه من دخول مقر اللجنة في بغداد.
ومنعت القوات الامنية دخول عبد الإله الى مقر اللجنة وتم غلق جميع الابواب أمامه.
ويأتي هذا الاجراء بعد بعدما أصدر مجلس القضاء الاعلى، حكماً بإيقاف العمل بانتخابات المكتب التنفيذي التي جرت في الرابع عشر من الشهر الجاري.
ويأتي هذا الاجراء بعد بعدما أصدر مجلس القضاء الاعلى، حكماً بإيقاف العمل بانتخابات المكتب التنفيذي التي جرت في الرابع عشر من الشهر الجاري.
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