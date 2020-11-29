طليق 'يبتز' طليقته في الأنبار والشرطة تتدخل

وقال إعلام الشرطة المجتمعية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الشرطة المجتمعية تمكنت من مواجهة الطليق المبتز بالأدلة التي تثبت تورطه بجريمة الابتزاز، والتي لم يملك أمامها إلا الاعتراف بجريمته".وأشار البيان، إلى "إجباره على حذف محتوى الابتزاز واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، بغية عدم تكراره لفعلته مستقبلا".

وأوضحت، أن "الطليق (كان) قد هدد زوجته بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضع لرغباته الدنيئة".

