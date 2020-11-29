طليق 'يبتز' طليقته في الأنبار والشرطة تتدخل

أعلنت الشرطة المجتمعية، الأحد، إيقاف عملية "ابتزاز إلكتروني" في محافظة الأنبار مارسها زوج بحق طليقته، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وقال إعلام الشرطة المجتمعية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الشرطة المجتمعية تمكنت من مواجهة الطليق المبتز بالأدلة التي تثبت تورطه بجريمة الابتزاز، والتي لم يملك أمامها إلا الاعتراف بجريمته".
وأشار البيان، إلى "إجباره على حذف محتوى الابتزاز واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، بغية عدم تكراره لفعلته مستقبلا".
وأوضحت، أن "الطليق (كان) قد هدد زوجته بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضع لرغباته الدنيئة".
وأشار البيان، إلى "إجباره على حذف محتوى الابتزاز واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، بغية عدم تكراره لفعلته مستقبلا".
وأوضحت، أن "الطليق (كان) قد هدد زوجته بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضع لرغباته الدنيئة".
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