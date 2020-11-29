أسعار الذهب في الأسواق العراقية

ففي أسواق الجملة ل‍ ‍‍شارع النهر في ‍‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 310.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 307.000 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 287.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 283.500.



وفي ما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، فيتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 310 و 325 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 285 و300 ألفاً.

علما أن المثقال الواحد يساوي( خمسة غرامات).

