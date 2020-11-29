امرأة تضع مولوداً يحمل أجساماً مضادة لفيروس كورونا

وضعت امرأة من سنغافورة مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي كانت أصيبت به أثناء حملها في آذار، ما يقدم دليلا جديدا بشأن ما إذا كان يمكن انتقال العدوى بالفيروس من الأم الحامل إلى جنينها.
وقالت الأم للصحيفة "يشتبه طبيبي الخاص في أنني نقلت الأجسام المضادة لكوفيد-19 إليه خلال فترة حملي به".
وذكرت الصحيفة أن الأم ظهرت عليها أعراض خفيفة للمرض، وخرجت من المستشفى بعد أسبوعين ونصف الأسبوع.
وتقول منظمة الصحة العالمية، إنه لم يعرف بعد ما إذا كان يمكن للأم الحبلى المصابة بمرض كوفيد-19 أن تنقل الفيروس المسبب للمرض إلى جنينها أو طفلها الرضيع خلال الحمل أو أثناء الوضع.
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