انطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول 'داعش' في عمق صحراء الرطبة

وقال الغنام في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انطلاق عملية عسكرية واسعة تنفذها عمليات الأنبار تشكيلات الفرقة 1 ولواء مغاوير العمليات ووحدات من الحشد العشائري الانبار وبدعم من طيران الجيش".

وأضاف الغنام، أن العملية العسكرية تهدف إلى "مطاردة ما تبقى من فلول داعش في عمق صحراء الرطبة".

