انطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول 'داعش' في عمق صحراء الرطبة

أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، الأحد، انطلاق عملية عسكرية تستهدف فلول تنظيم "داعش" في عمق صحراء الرطبة.
وقال الغنام في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انطلاق عملية عسكرية واسعة تنفذها عمليات الأنبار تشكيلات الفرقة 1 ولواء مغاوير العمليات ووحدات من الحشد العشائري الانبار وبدعم من طيران الجيش".
وأضاف الغنام، أن العملية العسكرية تهدف إلى "مطاردة ما تبقى من فلول داعش في عمق صحراء الرطبة".
وأضاف الغنام، أن العملية العسكرية تهدف إلى "مطاردة ما تبقى من فلول داعش في عمق صحراء الرطبة".
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