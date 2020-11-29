



واكد الائتلاف على "حق التظاهر السلمي، وحق جميع القوى والشرائح السياسية بالتعبير عن رؤاها ومشاريعها دونما فرض إرادة، ويدعو الجميع للإحتكام إلى عملية إنتخابية نزيهة وعادلة تفرز نتائج ذات مصداقية لبناء معادلة حكم وطني قادر على إخراج البلاد من أزماتها". واعرب الائتلاف في بيان تلقته الخليج 365، عن "رفضه لأي صدامات سياسية ومجتمعية نحن في غنى عنها، ولأي إراقة دم بريء أو تخرب يهدد الإستقرار المجتمعي والأمني برمته"، محذراً من "جر الشارع لمعارك سياسية تعرّض الوحدة والسلم الأهلي إلى ()خطر".واكد الائتلاف على "حق التظاهر السلمي، وحق جميع القوى والشرائح السياسية بالتعبير عن رؤاها ومشاريعها دونما فرض إرادة، ويدعو الجميع للإحتكام إلى عملية إنتخابية نزيهة وعادلة تفرز نتائج ذات مصداقية لبناء معادلة حكم وطني قادر على إخراج البلاد من أزماتها". وطالب الحكومة بممارسة مسؤولياتها بالـ"الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبسط الأمن وتطبيق العدالة".

كانت هذه تفاصيل خبر ائتلاف العبادي يوجه دعوة للحكومة بشأن 'صدامات الناصرية' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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