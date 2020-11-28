الهلال السعودي يتوج بكأس الملك للمرة التاسعة في تأريخه

سجل للهلال الكوري هيون سو عند الدقيقة "9"، والفرنسي بافيتيمي جوميز "42"، بينما أحرز للنصر أيمن يحيى عند الدقيقة 71.

وفاجأ الهلال نظيره النصر بهدف مبكر بعد مرور 10 دقائق من انطلاقة المباراة، من رأسية لاعبه الكوري هيون سو، الذي ارتقى لركنية زميله جوفينكو، فشلت معها محاولات الأسترالي براد جونز حارس النصر.



بعد الهدف كثف لاعبو النصر من هجماتهم بغية إدراك التعادل، وكاد الأرجنتيني مارتينيز أن يفعل ذلك لكن كرته اصطدمت بالقائم قبل أن تخرج إلى ضربة مرمى، وتكفل مدافعو الهلال برقابة المغربي عبد الرزاق حمدالله.

ومع محاولات النصر الجادة لإدراك التعادل احتسب البولندي سيمون مارتشينياك حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح الهلال بعد أن لجأ إلى تقنية الـ "VAR" للتأكد من عرقلة سلطان الغنام للسالم الدوسري لاعب الهلال داخل منطقة الجزاء، ويسجل منها الفرنسي بافتيمبي جوميز الهدف الثاني عند الدقيقة 42، انتهى عليه شوط المباراة الأول.



بداية الشوط الثاني جاءت سريعة من جانب الفريقين، مع محاولات كل فريق السيطرة على منطقة الوسط لتكثر الأخطاء من لاعبي الفريقين، وبعد مرور 60 دقيقة طالب لاعبو النصر بركلة جزاء بحجة ان الكرة لامست يد علي البليهي مدافع الهلال داخل المنطقة المحرمة، لكن الحكم البولندي أمر باستئناف اللعب بعد أن عاد إلى الـ "VAR".

وكانت محاولات النصر الأكثر والأخطر لكنها فقدت لدقة التصويب خاصة كرة حمدالله التي انتهت في أحضان حبيب الوطيان حارس الهلال، ودفع البرتغالي روي فيتوريا بخالد الغنام بدلاً عن بيتي في محاولة لإنعاش المقدمة الهجومية.

وتمكن البديل أيمن يحيى من تقليص الفارق بعد أن تلاعب بدفاع الهلال وسدد كرة قوية سكنت الشباك الهلالية عند الدقيقة 71، بعد الهدف كثف النصر من هجماته في محاولة لإدراك التعادل لكن لم يفلحوا في ذلك، بعد أن عزز الروماني رازفان لوشيسكو دفاعه بدخول محمد كنو لاعب المحور، ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية بفوز الهلال وتتويجه بكأس الملك.