رئيس الوقف السني يبحث أوضاع الطلبة المبتعثين في جامعة الأزهر

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الديوان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش عقد، في مجمع أم القرى ببغداد، اجتماعاً مع أعضاء لجنة الطلبة المبتعثين للدراسة خارج البلاد".وأضاف، أنه "تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع الطلبة العراقيين المبتعثين في جامعة الازهر بدولة مصر والعمل على تذليل الصعاب التي تواجههم، فضلاً عن التنسيق مع الجانب المصري من أجل زيادة عدد المقاعد العلمية (المنح الدراسية) لدراسة البكالوريوس في مجالات الطب والهندسة والصيدلة".

وتطرق النقاش أيضاً، بحسب البيان، إلى "إمكانية استحصال الموافقات الأصولية والإجراءات لأجل الإعلان عن منح مجانية للدراسات الشرعية العليا في جامعة الازهر وعقد اتفاقيات علمية جديدة في كل الجامعات المصرية واللبنانية والسودانية بما يتناسب ومكانة الديوان، وتفعيل الاتفاقيات العلمية السابقة لأجل تطبيقها والمضي بها".