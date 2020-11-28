رئيس الوقف السني يبحث أوضاع الطلبة المبتعثين في جامعة الأزهر

بحث رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش مع لجنة الطلبة المبتعثين، السبت، أوضاع الطلبة العراقيين المبتعثين في جامعة الأزهر، إضافة إلى إمكانية استحصال الموافقات للإعلان عن منح مجانية للدراسات الشرعية العليا في الجامعة.
وأضاف، أنه "تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع الطلبة العراقيين المبتعثين في جامعة الازهر بدولة مصر والعمل على تذليل الصعاب التي تواجههم، فضلاً عن التنسيق مع الجانب المصري من أجل زيادة عدد المقاعد العلمية (المنح الدراسية) لدراسة البكالوريوس في مجالات الطب والهندسة والصيدلة".
وتطرق النقاش أيضاً، بحسب البيان، إلى "إمكانية استحصال الموافقات الأصولية والإجراءات لأجل الإعلان عن منح مجانية للدراسات الشرعية العليا في جامعة الازهر وعقد اتفاقيات علمية جديدة في كل الجامعات المصرية واللبنانية والسودانية بما يتناسب ومكانة الديوان، وتفعيل الاتفاقيات العلمية السابقة لأجل تطبيقها والمضي بها".
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