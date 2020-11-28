الصدر يوجه 'نصيحة' إلى معتصمي الناصرية

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، على ضرورة أن يحل "السلام والأمن" في مدينة الناصرية، فيما نصح المعتصمين بالعودة إلى منازلهم "سالمين آمنين".

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