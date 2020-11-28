الميناء يحصد انتصاره الاول من بوابة نفط البصرة

2020-11-28 | 18:33
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حصد فريق الميناء العلامة الكاملة للمرة الاولى في الدوري الممتاز بكرة القدم هذا الموسم، بفوزه المثير على نفط البصرة 2-1 ضمن لقاءات الاسبوع الخامس من المسابقة.
نفط البصرة افتتح التسجيل اولاً عن طريق اللاعب احمد زامل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول.
وفي الشوط الثاني استطاع السفانة العودة في المباراة بتسجيل هدف التعادل عن طريق حسين يونس في الدقيقة 72، ثم اضاف زميله جونيور امبوي الهدف الثاني للميناء في الدقيقة 82.
وبهذا الفوز وجد الميناء نفسه في المركز 17 برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد نفط الوسط عند النقطة الثالثة في المركز الثامن عشر.
وفي الشوط الثاني استطاع السفانة العودة في المباراة بتسجيل هدف التعادل عن طريق حسين يونس في الدقيقة 72، ثم اضاف زميله جونيور امبوي الهدف الثاني للميناء في الدقيقة 82.
وبهذا الفوز وجد الميناء نفسه في المركز 17 برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد نفط الوسط عند النقطة الثالثة في المركز الثامن عشر.
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