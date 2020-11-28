هزة ارضية في الطوز والنقل تنشر تقريرا بشأنها

اعلنت وزارة النقل، السبت، عن تسجل حدوث هزة أرضية شمال شرق طوز خورماتو، مبينة ان قوة بلغت (3,2) درجة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مراصدنا في وزارة النقل/ الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم السبت في شمال شرق طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين عند الساعة(1:23:44 ) بالتوقيت المحلي".

واضافت ان "قوة الهزة قد بلغت (3,2) درجة على المقياس وتبعد (36) كم شمال شرق طور خورماتو من محافظة صلاح الدين"، مشيرة الى انه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين".

ودعت الوزارة "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي".