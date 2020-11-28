الجيش الاردني يطبق قواعد الاشتباك على الحدود السورية

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في الجيش العربي الأردني، إنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك"، ما أدى إلى إلقاء القبض على المخالفين، وتحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية في الجيش العربي الأردني "ستتعامل بكل قوة وحزم، مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".



كما أعلن الجيش الأردني، يوم أمس الجمعة، عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص خلال محاولتهم التسلل وتهريب المخدرات من الأراضي السورية إلى الأردن.