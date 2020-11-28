الموقف الوبائي.. حالات الشفاء من كورونا تتجاوز الإصابات اليومية



أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل تزايد بحالات الشفاء من وباء كورونا مقارنة بالإصابات اليومية. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تسجيل 1606 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن تماثل 2240 حالة للشفاء من الوباء". وأضافت أنه "تم تسجيل 33 حالة وفاة بالفيروس".

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