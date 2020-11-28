مدير صحة الكرخ يعلن تنفيذ حملة للتلقيح بلقاح 'شلل الأطفال' غداً

أعلن مدير صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، السبت، عن تنفيذ حملة للتلقيح بلقاح "شلل الأطفال" يوم غد الاحد.





وأضاف أنه "بسبب تفشي فايروس كورونا في بداية هذا العام امتنعت الكثير من العوائل عن تلقيح اطفالهم مما ادى الى وجود اعداد كبيرة من الاطفال الغير ملقحين بجميع او بعض اللقاحات الضرورية المعتمدة في العراق، و من هذا المنطلق تنفذ وزارة الصحة يوم غد حملة للتلقيح بلقاح شلل الاطفال في المناطق عالية الخطورة و ستكون في جانب الكرخ في اقضية الطارمية و التاجي و ابي غريب و المحمودية و بعض المناطق عالية الخطورة في اماكن اخرى من الكرخ، إضافة الى وجود اللقاح و اللقاحات الاخرى و فيتامين أ A في جميع مراكز الرعاية الصحية الاولية في جانب الكرخ".



ووجه الحجامي، دعوة لجميع الامهات و العوائل كافة إلى "مراجعة اقرب مركز صحي لاكمال اللقاحات والتعاون مع الفرق الجوالة في المناطق المذكورة آنفاً فأطفالكم أمانة في اعناقكم و أعناقنا".

وتابع، أنه "لا يفوتني توجيه أسمى آيات التقدير و الاحترام لكافة منتسبي الدائرة الذين سيقع على عاتقهم عبأ التلقيح و فحص الطلبة و الكوادر التدريسية اضافة الى مهامهم الاخرى رغم الظروف الجوية القاسية و قلة الدعم او انعدامه".

وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من الثابت و الواضح جداً ان فايروس كورونا المستجد Covid-19 لا يشكل خطورة كبيرة على الاطفال و لكن هناك امراض معدية اخرى تمثل تهديداً كبيرًا على حياتهم او تترك عاهات مستديمة عندهم و من اهمها شلل الاطفال و الحصبة و النكاف و الخناق و الكزاز والسعال الديكي و التدرن و التهاب الكبد الفايروسي و كذلك سوء التغذية المؤدي الى نقص الفيتامينات الضرورية و اهمها فيتامين أ A الذي يؤدي نقصانه الى فقدان او مشاكل في النظر و ضعف الجسم على مقاومة الكثير من الامراض".وأضاف أنه "بسبب تفشي فايروس كورونا في بداية هذا العام امتنعت الكثير من العوائل عن تلقيح اطفالهم مما ادى الى وجود اعداد كبيرة من الاطفال الغير ملقحين بجميع او بعض اللقاحات الضرورية المعتمدة في العراق، و من هذا المنطلق تنفذ وزارة الصحة يوم غد حملة للتلقيح بلقاح شلل الاطفال في المناطق عالية الخطورة و ستكون في جانب الكرخ في اقضية الطارمية و التاجي و ابي غريب و المحمودية و بعض المناطق عالية الخطورة في اماكن اخرى من الكرخ، إضافة الى وجود اللقاح و اللقاحات الاخرى و فيتامين أ A في جميع مراكز الرعاية الصحية الاولية في جانب الكرخ".ووجه الحجامي، دعوة لجميع الامهات و العوائل كافة إلى "مراجعة اقرب مركز صحي لاكمال اللقاحات والتعاون مع الفرق الجوالة في المناطق المذكورة آنفاً فأطفالكم أمانة في اعناقكم و أعناقنا".وتابع، أنه "لا يفوتني توجيه أسمى آيات التقدير و الاحترام لكافة منتسبي الدائرة الذين سيقع على عاتقهم عبأ التلقيح و فحص الطلبة و الكوادر التدريسية اضافة الى مهامهم الاخرى رغم الظروف الجوية القاسية و قلة الدعم او انعدامه".

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