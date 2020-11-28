ملاعب العراق تصمت دقيقة ترحماً على وفاة لاعب الصليخ

شهدت ملاعب الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، وقفة حداد وقراءة سورة الفاتحة ترحماً على وفاة لاعب نادي الصليخ سجاد علي وحيد الذي فارق الحياة أمس الجمعة إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وتعرضَ وحيد إلى السقوط المفاجئ على أرض الملعب من دون أي احتكاك أو منافسة على الكرة بالدقائق العشر الأخيرة من مباراة فريقه امام فريق بسماية ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى، قبل ان يتدخل معالج نادي الصليخ لمراقبة حالته، والذي تطلب نقله فوراً إلى المستشفى، قبل ان يفارق الحياة نتيجة النوبة القلبية حسب الفحوصات الطبية التي أجريت له.



وأعلنت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم الحداد لثلاثة أيام، والوقوف دقيقة صمت، وذلك حداداً على وفاة وحيد.