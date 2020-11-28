البنك المركزي يطلق مشروع الجباية الالكترونية لصندوق الاسكان

اعلن البنك المركزي العراقي، السبت، إطلاق مشروع الجباية الالكترونية لصندوق الاسكان، مشيرا الى ان المشروع سيمكن الصندوق من أتمتة العمليات الاقراضية كافة.



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