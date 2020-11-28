وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهري محافظة ذي قار عادوا الى ساحة الحجبوبي بعد انسحاب قوات مكافحة الشغب منها".
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المتظاهرين قطعوا جسر الحضارات وتقاطع البهو بالاطارات المحترقة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد العودة للحبوبي.. متطاهرو ذي قار يقطعون جسر الحضارات وتقاطع البهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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