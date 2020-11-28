الغنام يوجه بفتح الجسر الرابط بين الطريق السريع والقديم عند الكيلو 18

وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365 إن "قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام اصدر الاوامر برفع السواتر الترابية وفتح الجسر الرابط بين الطريق الدولي السريع والطريق القديم تحديدا الكيلو ١٨".



واضاف الغنام، بحسب المصدر، "جاء ذلك لتسهيل حركة العجلات بعد غلقه منذ عام ٢٠١٤ لتسهيل حركة المواطنيين الى الطريق القديم من الكيلو ١٨ بدلا من الذهاب إلى الكيلو ٣٥".

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