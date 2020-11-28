6 مباريات في دوري الكرة الممتاز اليوم

رياضة 2020-11-28 | 08:59 424 مشاهدة

تستكمل مباريات الاسبوع الخامس من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم السبت، بإقامة 6 مباريات. وستقام المباريات في بغداد والسماوة وكربلاء والبصرة. مباريات اليوم: السماوة X الكرخ (ملعب السماوة)

النجف X نفط ميسان (ملعب الساحر احمد راضي)

الحدود X الزوراء (ملعب التاجي)

القوة الجوية X أمانة بغداد (ملعب كربلاء الدولي)

نفط الوسط X أربيل (ملعب كربلاء الدولي)

نفط البصرة X الميناء (ملعب جذع النخلة) القوة الجوية X أمانة بغداد (ملعب كربلاء الدولي)نفط الوسط X أربيل (ملعب كربلاء الدولي)نفط البصرة X الميناء (ملعب جذع النخلة) وستقام جميع المباريات في تمام الساعة 2:00 ظهراً، باستثناء مباراتي نفط الوسط وأربيل ونفط البصرة والميناء، حيث ستقام الاولى عند الساعة 4:15 عصراً والثانية عند الساعة 6:30 مساءً. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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