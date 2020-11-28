وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، التشكيلات الأمنية برفع قدراتها استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف أن "إجراء الانتخابات يستلزم أن تكون هناك بيئة آمنة، لذلك فإن جميع تشكيلات وزارة الداخلية بدأت تُصاعد عملياتها الأمنية بالشكل الذي يحقق قدراً أكبر من الأمن ومحاربة الجريمة"، مشيراً إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد تصاعداً للعمليات من تشكيلات وزارة الداخلية ضد عصابات الجريمة".
وفي سياق متصل أوضح المحنا أن "الفترة الماضية شهدت نشاطات متميزة لجميع تشكيلات وزارة الداخلية سواء في ما يتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب وتنفيذ عمليات كبرى مناطقية عملياتية، وكذلك عمليات نوعية لجهاز الاستخبارات والإطاحة بشبكات بقايا داعش الإرهابية وعمليات في مناطق الجنوب لنزع أسلحة المناطق التي تشهد صراعات عشائرية".
وتابع أن "وزارة الداخلية كان لها جهد متميز في الكشف وضبط مئات الكيلوغرامات من المخدرات ،والوصول إلى أماكن لم تكن تصلها القوات الأمنية، والقبض على العديد من المتهمين الكبار المروجين، وكذلك محاربة الجريمة المنظمة، كما أنها حققت نجاحات كبيرة على مستوى قضايا الفساد المالي كالتهريب، وتم إحباط شبكة كبيرة لتهريب النفط في البصرة تستخدم أنابيب تحت الأرض لسرقة المنتجات النفطية والنفط الخام".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يصدر توجيهاً للقوات الأمنية استعداداً للانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.