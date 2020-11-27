الاهلي يتوج بدوري ابطال افريقيا للمرة التاسعة

رياضة 2020-11-27 | 21:58 612 مشاهدة توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوز في الوقت القاتل على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة في المباراة النهائية. تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة 5 ولكن الزمالك سجل هدف التعادل عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة 31 ولكن الأهلي سجل هدف الفوز في الدقيقة 87 من تسديدة صاروخية. ونجح الأهلي في فك عقدته بعدما اقتنص لقب دوري الأبطال بعد غياب 7 أعوام كاملة منذ آخر تتويج عام 2013 وحقق اللقب بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بينما حل الزمالك وصيفاً بقيادة مدربه جايمي باتشيكو. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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