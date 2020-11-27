العراق يخسر امام البحرين ويُعقد موقفه في تصفيات آسيا بكرة السلة

رياضة 2020-11-27 | 19:22 13,673 مشاهدة خسر المنتخب الوطني بكرة السلة امام مصيفه البحريني 95-92 ضمن منافسات النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2021.

واقيمت المواجهة على صالة مدينة خليفة الرياضية في المنامة. وانتهى الربع الاول من المواجهة لصالح البحرين بنتيجة 18-16 واستمر تفوق البحرين في الربع الثاني ليتفوق بنتيجة 27-15. بعدها انتفض المنتخب الوطني وحسم الربع الثالث لمصلحته بنتيجة 24-15 ثم اصل تفوقه في الربع الرابع الذي انتهى بنتيجة 23-18، ليتعادل الفريقان ويلجأن الى الشوط الاضافي.



واستطاع منتخب البحرين حسم النتيجة لصالحه ليفوز بنتيجة 17-14 وتكون النتيجة الاجمالية 95-92. واستطاع منتخب البحرين حسم النتيجة لصالحه ليفوز بنتيجة 17-14 وتكون النتيجة الاجمالية 95-92. وبهذه الخسارة تعقد موقف المنتخب الوطني ليتذيل المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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