حظر شامل للتجوال في الناصرية حتى اشعار اخر

فرضت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الجمعة، حظرا شاملا للتجول في عموم مدينة الناصرية.

وقال مصدر امني لـ السومرية، ان "قيادة الشرطة في ذي قار فرضت حظرا شاملا للتجوال في الناصرية، على خلفية الاحداث الاس شهدتها ساحة الحبوبي وسط المدينة".

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