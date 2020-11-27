حرق خيم لمتظاهرين وتسجيل عشر إصابات في ساحة الحبوبي

أفاد مصدر امني، الجمعة، بأن عددا من خيم المعتصمين احترقت بعد شجار بين أنصار التيار الصدري ومتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عشرة أشخاص على الأقل اصيبوا بجروح مختلفة بعد شجار بين متظاهرين وانصار التيار الصدر في ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات في محافظة ذي قار".
وأضاف المصدر ان "مجموعة من خيم المعتصمين احترقت على اثر خلافات ادى لنشوب شجار بين المعتصمين وانصار التيار الصدري".
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